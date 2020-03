"Un minuto di sciopero per la sanità pubblica", la provocazione

Roma, 28 mar. (askanews) - Un minuto di sciopero per la sanità pubblica. Una provocazione in questo momento in cui medici e operatori sanitari sono in prima linea nell emergenza coronavirus e lavorano sensa sosta. Il video, realizzato dal Forum per il Diritto alla Salute, associazione nata dall iniziativa di operatori sanitari, attivisti politici e dei movimenti di lotta per la salute e cittadini con lo scopo di rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale nel suo carattere essenziale di servizio pubblico, e molto condiviso sui social da addetti del settore e non, vuole sottolineare come in questi anni si sia distrutta la sanità pubblica con tagli indiscriminati di risorse, posti letto, personale.

Non diteci "grazie" per quello che stiamo facendo in questi giorni, il senso del messaggio, ma potenziate il Servizio Sanitario Nazionale, non solo per il Covid-19, rigettando le proposte di regionalismo differenziato.