Coronavirus, aerei Guardia costiera e Esercito portano mascherine

Milano, 30 mar. (askanews) - Esercito, Aeronautica militare, Marina, Guardia Costiera in questi giorni di emergenza hanno messo a disposizione i loro mezzi anche per il trasporto dei dispositivi di protezione individuale, a partire dalle mascherine, in tutta Italia.

In queste immagini un aereo della Guardia Costiera, dopo aver caricato il materiale all aeroporto di Fiumicino, è decollato dalla Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara per portare i dispositivi in diverse località del Sud e delle isole maggiori, dove c'e più carenza: Cagliari, Palermo, Lamezia Terme e Bari. Il materiale sbarcato è stato consegnato alle autorità regionali di Protezione Civile, che lo hanno distribuito.

Queste altre immagini mostrano all'opera invece i mezzi dell'esercito italiano, in partenza dall'aeroporto di Fiumicino. Sempre dallo scalo romano l'aeronautica militare nelle ultime 24 ore ha fatto partire un carico di 5 tonnellate di mascherine e altro materiale sanitario diretto verso gli ospedali del Nord Italia.