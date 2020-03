Il pilota di F1 Esteban Ocon si allena a casa col simulatore

Roma, 30 mar. (askanews) - Rientrato dai suoi genitori in Normandia, il pilota di Formula 1 francese Esteban Ocon (Renault) vive le sue giornate confinato a casa, ma molto impegnato tra la preparazione fisica e le corse virtuali del suo simulatore personale, come ha raccontato in un'intervista via Skype a France Presse.

"Le mie giornate sono molto piene, tento di rimanere pronto per quando la situazione migliorerà, come se andassi a correre la settimana prossima, mi preparo. Faccio molte corse online su questo piccolo simulatore che vedete dietro di me, con il volante, il sedile. Quindi continuo ad allenarmi e faccio un sacco di esercizio".