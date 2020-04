"Andrà tutto bene", Instagram-song di Savoretti e dei suoi fan

Milano, 1 apr. (askanews) - Una canzone scritta da decine e decine di mani: quelle di Jack Savoretti, cantante britannico di origini italiane e dei suoi fan collegati in una diretta live su Instagram, durante la quale hanno suggerito strofe, parole, idee, modifiche. Il brano si chiama "Andrà tutto bene", è il primo in italiano per il cantante e sarà pubblicato il 2 aprile.

I proventi verranno devoluti interamente all Ospedale Policlinico San Martino di Genova per il progetto #genovapersanmartino, in prima linea nella lotta contro il COVID-19.

"La risposta dell Italia a questo evento - dice Jack Savoretti - ha aperto la strada al mondo mostrando unità e bellezza in tutte le circostanze".

Sarà inoltre possibile effettuare una donazione diretta all Ospedale San Martino tramite bonifico bancario indicando i seguenti estremi:

INTESTAZIONE: IRCCS Ospedale Policlinico San Martino IBAN: IT02Y0617501594000002390480 Causale: Andrà tutto bene #genovapersanmartino Codice SWIFT per donazioni dall estero: CRGEITGG

"Siamo lusingati dalla scelta di Jack di supportare con questa inedita iniziativa il nostro progetto - dichiara il Direttore Scientifico dell Ospedale Policlinico San Martino Antonio Uccelli - conosciamo il suo profondo attaccamento a Genova, ai suoi abitanti e alle sue realtà e non possiamo che ringraziarlo, sperando presto di ospitarlo qui in Ospedale, una volta terminata questa emergenza, per mostrargli le strutture ed entrare nel merito dei progetti che finanzieremo con il ricavato derivante dalla vendita della canzone".