Coronavirus, applausi in luce proiettati su Tower San Francisco

Roma, 4 apr. (askanews) - Un'installazione artistica che mostra un applauso illumina la Salesforce Tower di San Francisco. Si unisce a quel movimento di applausi serali in ogni angolo del mondo per ringraziare lo staff medico impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19.

I residenti di San Francisco sono in quarantena obbligatoria, in seguito al diffondersi del contagio che, negli Stati Uniti, registra oltre 270.000 casi dichiarati e più di 7.000 vittime.