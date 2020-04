Coronavirus, Mika sui social: mia madre grave, ma sta migliorando

Roma, 4 apr. (askanews) - Il cantante Mika affida ai social il racconto degli ultimi giorni turbolenti che ha vissuto la propria famiglia, con la madre colpita da Covid-19 e che versa in gravi condizioni. "Voglio scusarmi per il mio recente silenzio. La scorsa settimana è stata una settimana turbolenta per la mia famiglia. Diverse persone della mia famiglia, a Parigi, hanno manifestato sintomi del Covid-19. Domenica pomeriggio, mia madre è stata portata via in ambulanza d'urgenza".

"Mia madre sta da tempo combattendo contro un cancro al cervello molto aggressivo, e per questo motivo, mentre i giorni passavano e la sua condizione peggiorava ci è stato detto di prepararci al peggio. Ognuno a casa propria, ognuno separato dall'altro, impossibilitati a contattarla o a parlare con lei, così come tanti di voi in questo momento". Una situazione che "grazie a qualche miracolo", aggiunge Mika, "si sta stabilizzando".