Coronavirus, Apple produrrà un milione di mascherine a settimana

Roma, 6 apr. (askanews) - Anche Apple riconverte parte della sua produzione per la lotta al coronavirus. Il gigante della Mela ha annunciato che produrrà un milione di mascherine a settimana per il personale medico.

"Abbiamo lanciato un'iniziativa a livello aziendale che riunisce i nostri team di progettazione, ingegneria, operatori e addetti agli imballaggi - ha spiegato il numero uno di Apple Tim Cook via twitter - che collaborano anche con i fornitori per progettare, produrre e spedire speciali visiere per gli operatori sanitari".

Le mascherine Apple copriranno interamente il viso, saranno in plastica trasparente e destinate in un primo momento esclusivamente al mercato degli Stati Uniti.

"Ognuna si assembla in meno di due minuti - ha aggiunto Cook - ed è completamente regolabile. Prevediamo di spedirne più di un milione entro la fine di questa settimana e più di un milione a settimana in quelle successive. Ci stiamo coordinando con i professionisti del settore medico e i funzionari governativi di tutti gli Stati Uniti per farle arrivare dove sono più urgenti". E si punta poi a farle arrivare anche al di fuori degli States.