Alexander-Arnold e Rashford insieme per campagna #HealthyAtHome

"Due campioni, due rivali in campo, per un giorno uniti con lo stesso obiettivo. I calciatori inglesi Trent Alexander-Arnold del Liverpool e Marcus Rashford del Manchester United sono i testimonial della campagna #HealthyAtHome dell Organizzazione mondiale della Sanità nella giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace" per incoraggiare le persone ad allenarsi da casa per la lotta comune contro Covid19"