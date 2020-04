In Germania i club di calcio tornano ad allenarsi, ma a distanza

Milano, 7 apr. (askanews) - La Bundesliga torna in campo. Le squadre di calcio della massima serie tedesca hanno ripreso ad allenarsi all'aria aperta in vista della ripartenza del campionato, prevista per maggio, salvo novità legate all'emergenza coronavirus.

Le sedute sono state organizzate dai club in modo da garantire le distanze. Allenamenti a fasce orarie, utilizzando diversi campi e con piccoli gruppi in cui non è previsto il contatto.

Il Colonia, ad esempio, ha suddiviso la rosa in tre gruppi che svolgeranno esercizi diversi (tattica, palestra e atletica).