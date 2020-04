"Monolocale Feat Fabri Fibra", videoclip di Francesca Michielin

Roma, 7 apr. (askanews) - È disponibile su Vevo il videoclip di "Monolocale feat. Fabri Fibra", il nuovo singolo di Francesca Michielin estratto dall'album Feat (Stato di natura), uscito il 13 marzo per Sony Music. È ad una gallery di iconiche immagini di New York City che Francesca Michielin ha affidato la rappresentazione visiva della sua idea di vivere sintetico descritta nella collaborazione con Fabri Fibra.

Pensato dalla stessa Francesca Michielin con il fidato regista Giacomo Triglia, il video ha un particolare fascino un po' "old school". Ritorna il filo conduttore dell'album: l'incontro-scontro tra diversi mondi, a partire da quello tra la natura e la città, che viene rappresentato in tutte le sue sfaccettature ed è presente anche nel videoclip attraverso la contrapposizione tra immagini in time-lapse e altre che scorrono più lente. Le immagini della città, emblema della frenesia e della vita fugace, vengono accostate alle immagini di parchi, skate park e campi da basket, luoghi dove anche le città si fermano e dove le relazioni possono rinascere.

Proseguono intanto le vendite per il grande evento live del 20 settembre 2020 al Carroponte di Milano. Biglietti disponibili sul sito di TicketOne (ticketone.it).