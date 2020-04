Coronavirus,da Fondi 130 quintali di frutta-verdura per Lombardia

Roma, 7 apr. (askanews) - Sono partiti da Fondi - in provincia di Latina - considerata "zona rossa", i tir della solidarietà attraverso i quali gli operatori del MOF - Mercato Ortofrutticolo di Fondi - hanno organizzato ed inviato una prima fornitura solidale di 130 quintali di frutta e verdura che è stata consegnata al Banco Alimentare della Lombardia, che provvederà alla distribuzione dei prodotti presso gli ospedali e le famiglie in difficoltà a causa dell emergenza Coronavirus.

"Il mio sincero e sentito ringraziamento - dichiara l On. Salvatore Meo, membro della commissione agricoltura al Parlamento Europeo - va agli operatori del settore agroalimentare del MOF che hanno contribuito a questa bellissima iniziativa. Questo gesto nei confronti dei cittadini della Lombardia, regione duramente colpita dal contagio, assume un significato ancora più forte se si considera che anche Fondi, città dove ha sede il mercato e nella quale vivono tanti addetti ai lavori del comparto ortofrutticolo, è stata duramente attaccata dal Covid 19. Per questo motivo un grande plauso va proprio alle donne e agli uomini del MOF che instancabilmente, nonostante il momento e non senza difficoltà, non si sono mai fermati e sono impegnati quotidianamente, con rigorose misure restrittive, per garantire frutta e verdura sulle tavole di milioni di italiani ed europei".

Il Centro Agroalimentare all Ingrosso di Fondi - MOF è il più grande e moderno centro italiano di concentrazione, condizionamento e smistamento di prodotti ortofrutticoli freschi e una delle maggiori realtà europee dell ortofrutta. Solo in Italia, i suoi prodotti raggiungono ogni giorno 4 milioni di persone. Situato tra Roma e Napoli, si trova nel cuore di uno dei siti più importanti d Italia per la produzione di frutta e ortaggi.