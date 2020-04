Coronavirus, Speranza: convivere con virus anche nella fase 2

Roma, 8 apr. (askanews) - "In questo momento l'indice di contagio R con zero è leggermente sotto il dato 1 e questo è un risultato straordinario se pensiamo che eravamo a 3 o 4, ovvero un soggetto positivo infettava fino a 3-4 persone, fino a qualche settimana fa". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a 'Di Martedì' su La7. Ma "non dobbiamo abbassare la guardia. Stiamo lavorando al domani ma anche nella fase 2 - ha detto - dovremo convivere col virus, perché il virus non scomparirà. La sfida non è vinta. Basta poco per rovinare il lavoro fatto finora. In questo momento l'atteggiamento è: iniziare a programmare il domani, e nel frattempo non abbassare la guardia".