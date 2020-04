Sala: su Trivulzio collaboriamo ma responsabilità della Regione

Milano, 8 apr. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo consueto messaggio sui social affronta la questione del Pio Albergo Trivulzio durante le settimane di emergenza da nuovo coronavirus. E garantisce collaborazione alla Regione Lombardia per fare chiarezza su quanto accaduto nella residenza geriatrica ma chiarisce che la responsabilità resta del Pirellone.

"Il tema del giorno cosa è successo al Pio Albergo Trivulzio, in realtà dovremmo parlare di cosa è successo nelle residenze per anziani in tutta la nostra regione. Ma parliamo del Trivulzio - ha detto Sala - La Regione ha deciso di avviare una commissione di verifica, mi ha chiesto di nominare un rappresentante e la nostra scelta è caduta su Gherardo Colombo che ringrazio. Colombo è persona di grandissima esperienza e di grande indipendenza, cosa assolutamente importante, per cui collaboriamo perchè è necessario fare luce sulla situazione".

"Permettetemi però di dire che la sanità è di responsabilità della Regione perchè se facciamo confusione su questo punto mettiamo i cittadini non in condizione di capire - ha avvertito il sindaco - il Pio Albergo Trivulzio è una azienda di servizi alla persona, e l'ente competente al suo controllo è l'Ats, l'ex Asl. Lo dice la legge regionale numero 1 del 2013 che sottolinea la competenza per la vigilanza e controllo con riferimento alla qualità e alla appropriatezza delle prestazioni". "Quindi - conclude Sala - su questi principi e, sapendo chi è responsabile di cosa, si collabora per capire, non tanto e non solo quello che è successo, ma per mettere a punto un sistema che dovrà continuare a lavorare in settimane e mesi assolutamente critici