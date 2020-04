Coronavirus, Sala al governo: autorizzate i test per l'immunità

Milano, 10 apr. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rivolge un appello al governo e alla scienza affinchè si autorizzino i test sierologici per verificare l'immunità al nuovo coronavirus. "Noi non sappiamo quanti sono gli immuni coloro che hanno una immunità perchè hanno fatto il coronavirus - dice nel suo consueto messaggio sui social - Non lo sappiamo perchè non sono ancora stati autorizzati ufficialmente questi test. Alcune regioni come Emilia Romagna, il Veneto sono già partite, però qui mi rivolgo alla scienza e al governo: dovete autorizzarli anche se non sono certi al 100%". "Autorizzateli - conclude Sala - perchè è peggio non avere nessuna informazione".