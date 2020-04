IL CORONAVIRUS NEL MONDO: 10 APRILE

Roma, 10 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo

sull'emergenza coronavirus il 10 aprile.

PASQUA

Chiese e luoghi di culto cristiani chiusi in tutto il mondo alla vigilia della Pasqua: è la prima volta nella storia che questo avviene a livello planetario. Da Sydney a Lourdes, cattedrali e santuari sono deserti, e anche il Santo Sepolcro a Gerusalemme è sbarrato.

SPAZIO

La stazione spaziale internazionale (Iss) è di nuovo al completo: l'astronauta della Nasa, Chris Cassidy e i due cosmonauti russi di Roscosmos, Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner sono arrivati dopo un viaggio di circa 6 ore con la loro navetta Soyuz Ms-16, lanciata dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan. Ora daranno il cambio ai loro colleghi a bordo che torneranno sulla Terra. Per circa sei mesi, dunque, Cassidy, Ivanishin e Vagner saranno gli unici terrestri davvero al sicuro dalla pandemia di Covid-19, isolati fuori

dall'intero pianeta.

CINA

Il nuovo ospedale Covid19 Leishenshan, a Wuhan, è stato completato in soli 12 giorni e può ospitare 1600 pazienti. Un record, in cui è stato affrontato e risolto da zero anche il problema del sistema di areazione, che può rivelarsi un super diffusore.

Un aiuto decisivo è arrivato dalla realtà virtuale e in particolare alla piattaforma 3Dexperience di Dassault Systèmes per simulare in 3d i meccanismi di diffusione e contaminazione del virus all'interno dell'impianto, trovando la soluzione che riduceva al minimo l'impatto.

FRANCIA

Nel giorno numero 24 di lockdown la soprano francese (di origini italiane) Veronica Antonelli allieta il vicinato del 18esimo arrondissement di Parigi intonando "Bella Ciao" e poi "Le Chant des partisans", celebre canto della resistenza francese. La sera alle 20 in Rue André d'Antoine la gente ascolta e applaude.

BURUNDI

In Burundi, a lungo preservato dal Covid-19 dalla "grazia divina", la scoperta dei primi tre casi della scorsa settimana non ha avuto alcun impatto sulla vita di tutti i giorni, visto che il governo la vede come una nuova opportunità per "il buon Dio" di manifestare il suo "potere".