Coronavirus, Milano giallo anche ad Auxologico: 50 morti sospette

Nato un baby fenicottero rosa al Parco Le Cornelle di Valbrembo

Roma, 14 apr. (askanews) - Una bella notizia in tempi di tragedia coronavirus. Al Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo (Bergamo) si festeggia l'arrivo di un baby di fenicottero rosa, nato una decina di giorni fa. Non si sa ancora se è un maschio o una femmina ma è già diventato il simbolo di speranza e rinascita, non solo del Parco. Il nome? Si potrà ...