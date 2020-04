Coronavirus, Sala: test sierologici ai 4mila conducenti Atm

Milano, 15 apr. (askanews) - "Ieri la Regione ha chiarito che partirà da altre province e non discuto, però fermo non voglio stare per cui ho raggiunto un accordo con il Sacco e il professor Galli e noi sottoporremo a test i 4mila conducenti dei mezzi pubblici di Atm in accordo con sindacati: da lì partiamo perchè bisognerà andare avanti da questo punto di vista". Ad annunciarlo nel suo consueto video sui social, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito dei test sierologici, "che servono a rilasciare un patentino di immunità".

"In molti Paesi del mondo e anche europei ci si sta preparando alla ripartenza - ha proseguito il sindaco - io non so quando e come il nostro governo deciderà, ma dobbiamo essere pronti e essere pronti per me vuol dire mettere a punto i servizi ai cittadini perchè tutto funzioni al meglio e preparare i miei cittadini a tornare al lavoro con una sufficiente tranquillità".