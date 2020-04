Coronavirus, Sassoli: tenere vive democrazie, ascoltare cittadini

Milano, 16 apr. (askanews) - Ascoltiamo i cittadini e ripartiamo insieme, con una azione coordinata. Lo ha detto il presidente del parlamento europeo David Sassoli, aprendo la sessione plenaria straordinaria che discute e vota su ulteriori misure europee per combattere l'epidemia di COVID19 e le sue conseguenze.

"E' particolarmente importante mantenere vive le nostre democrazie e ascoltare i nostri cittadini",ha detto.

"Ogni sforzo di tenere aperto deve dimostrare che le istituzioni sono capaci di prendresi cura delle persone, vogliamo far vivere anche in emergenza i nostri valori, la democrazia non si ferma"