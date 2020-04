Coronavirus, Trump: un piano in 3 fasi per riaprire l'America

Roma, 17 apr. (askanews) - È il momento di riaprire l'America, Stato per Stato, sulla base di dati verificabili per evitare una nuova ondata di contagi da coronavirus, ha detto Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca, presentando il piano, che chiameremo, ha detto "Opening Up America Again". É quello che stiamo per fare, riapriamo il Paese.

Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di un piano in tre fasi, a seconda del rallentamento della diffusione dell'epidemia. Ai governatori il potere di adottare un approccio su misura che soddisfi le diverse necessità ma rispetti le linee guida.

Una prima fase che può partire quando uno stato registra una diminuzione di casi Covid-19 per un periodo di 14 giorni e i suoi ospedali non sono più sopraffatti. In questa fase scuole e bar chiusi, mentre ristoranti e società sportive potrebbero riaprire a determinate condizioni. Consigliato l'uso di mascherine in pubblico, telelavoro il più possibile e mantenimento del distanziamento sociale. Le persone vulnerabili dovrebbero restare isolate e i viaggi non essenziali dovrebbero essere ridotti al minimo. Allo stesso tempo le autorità dovrebbero essere in grado di rilevare un gran numero di casi di coronavirus. Se non vi è alcun ritorno dell'epidemia, potrebbe iniziare la fase due, con la riapertura delle scuole e la ripresa dei viaggi. La revoca delle restrizioni e del contenimento, durante la terza fase, avverrebbe con la conferma dell'assenza del virus.

In ogni caso, ha aggiunto Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti: "Mi state domandando di quegli Stati in cui la situazione è già buona? Sì, possono letteralmente riaprire già domani". Il vicepresidente Mike Pence ha dichiarato che 5 milioni di americani saranno testati a fine aprile.