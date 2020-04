Musica dal tetto dell'ospedale, il violino di Lena incanta

Milano, 17 apr. (askanews) - Una musica dal cielo che ha incantato tutta la città. E attraverso la diffusione di Pro Cremona via Facebook ha riportato l'emozione anche sui social. La violinista giapponese Lena Yokoyama si è esibita con il suo violino dal tetto dell'Ospedale Maggiore di Cremona. Ha suonato diversi brani tra i quali, "Gabriel's Oboe" dal film "Mission".

Con il video dell'audizione sui canali ufficiali di Pro Cremona, è stata rilanciata la raccolta fondi a favore di "Uniti per la Provincia di Cremona", associazione che ha l'obiettivo di sostenere economicamente gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore. L'"Audizione a Cremona" è stata organizzata da Pro Cremona in collaborazione con l'ASST di Cremona, l associazione "Uniti per la provincia di Cremona", il Comune di Cremona, il Museo del Violino, di cui Yokoyama è musicista, e di Acid Studio s.r.l.. Per donare all associazione "Uniti per la provincia di Cremona" è sufficiente effettuare un bonifico di un importo a scelta al seguente IBAN: IT13Z0845411404000000231085.