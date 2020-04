Coronavirus, a New York scoppia la primavera: tutti al parco

Roma, 20 apr. (askanews) - C'è chi corre, chi va in bicicletta, chi passeggia e chi prende il sole sul prato, chi gioca con i bambini o il cane. Tutti, però, con la mascherina. A New York è scoppiata la primavera e nella splendida domenica di sole in moltissimi non hanno resistito alla tentazione di uscire e andare al parco, nonostante il coronavirus e il lockdown che al momento rimane in vigore.

Il Prospect Park di Brooklyn è affollato e i newyorkesi riflettono sulla notizia che nel loro stato il picco dovrebbe essere stato già raggiunto e il numero dei contagi inizia lentamente a calare e si dicono "cautamente ottimisti". Consapevoli, comunque che vi vorrà ancora molto tempo prima di tornare alla normalità. Qualcuno si sente un po' in colpa: "Non dovrei essere qui oggi, lo so, ma ne ho bisogno per la mia salute mentale - dice una donna - stiamo attenti, e cerchiamo di andare avanti e stare bene, nei limiti del possibile".