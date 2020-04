Patuanelli: vacanze? Prepariamoci ma non ho la sfera di cristallo

Roma, 20 apr. (askanews) - Non ho la sfera di cristallo per dire se andremo in vacanza, ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli

ospite a "Che tempo che fa" su Rai 2. "Avere la possibilità eventuale che si generino dei flussi turistici non significa che poi questo sia consentito. Certo, se non ci prepariamo ad avere quei flussi non li avremo. É giusto che si dia la possibilità agli imprenditori di prepararsi" ha spiegato il ministro parlando della fase 2 e della ripresa delle attività dal 4 maggio.

Tra le altre cose, Patuanelli ha detto che si "può ragionare su una regionalizzazione delle aperture, nelle regioni in cui i contagi sono inferiori è più facile analizzare la catena dei contatti. Sono tutti ragionamenti che stiamo facendo con la task force del dottor Colao e col comitato tecnico scientifico per arrivare a proporre delle aperture mirate. Perché il problema sanitario è evidente ma il problema economico può portare come risultato indotto un problema di salute pubblica e disordine sociale".

