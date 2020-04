CORONAVIRUS - COME GLI ANIMALI SI RIPRENDONO LE CITTA'

Roma, 20 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo in lockdown, con le strade vuote gli animali si riprendono le città.

TEL AVIV

Con il coronavirus che tiene gli israeliani in casa, gli sciacalli affamati hanno preso possesso di un parco di Tel Aviv, solitamente affollato di joggers e famiglia, sperando di procacciarsi cibo

ADELAIDE

Un simpatico canguro saltella per le strade deserte di Adelaide, in Australia. Per fortuna a interrompere la sua passeggiata c'è solo un'auto, ma lui attraversa la strada senza farci troppo caso.

MAR DEL PLATA

I leoni marini sono un po' il simbolo di Mar del Plata, in Argentina: sonnecchiano al sole in porto o giocano vicino alla riva, ma senza turisti e gente per strada si spingono molto oltre, arrivano davanti alle serrande abbassate dei negozi e si avvicinano al cuore della città

CASALE MONFERRATO

Una coppia di caprioli in giro per le vie del centro di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Si fermano davanti a un parrucchiere e sembrano guardarsi allo specchio. La scena, ripresa da un passante, ha fatto il giro del web.

PARIGI

Le anatre che prima non si spingevano oltre le rive della Senna ora vagano libere e tranquille di sera per le strade di Parigi, arrivando fino alla Comédie Francaise.