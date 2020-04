Nordcorea, giallo su Kim Jong-un. Una fonte: in gravi condizioni

Roma, 21 apr. (askanews) - È giallo sulla salute del leader nordcoreano Kim Jong-un dopo la notizia, arrivata dal sito Daily NK, gestito da dissidenti da Seoul, che Kim è in gravi condizioni dopo essere stato sottoposto a un'operazione chirurgica. L'intelligence Usa la ritiene un'informazione "credibile" e la sta valutando, sebbene non sia possibile verificare la gravità delle condizioni del dittatore.

La fonte citata dal sito sostiene che il leader nordcoreano è stato operato il 12 aprile. Avebbe avuto una crisi cardiaca a causa di vari fattori come "la sua obesità, la sua abitudine di fumare molto e il superlavoro". La fonte ha detto al Daily NK che "Kim ha sofferto per un'infiammazione dei vasi sanguigni che ha coinvolto il cuore lo scorso agosto, ma la sua condizione è

peggiorata dopo che ha fatto viaggi su e giù sul monte

Paektu di recente". Il monte, legato alla mitologia che circonda la famiglia di Kim, "ha una pressione atmosferica bassa - ha detto ancora la fonte - è non è un ambiente da visitare frequentemente se si hanno problemi di pressione o un'infiammazione ai vasi sanguigni".

La Corea del Sud, al momento, ha detto di non aver rilevato segnali insoliti dal Nord. Era comunque apparso molto sospetto che il 15 aprile Kim, per la prima volta da quando è al potere, non avesse preso parte alla visita al mausoleo del nonno, il fondatore della Repubblica democratica popolare di Corea Kim Il Sung, per l'anniversario della sua nascita, festa nazionale in Corea del Nord. Secondo molti osservatori non ha partecipato per paura di contrarre il coronavirus, anche se nei giorni precedenti si era recato senza mascherina a guidare test missilistici. E anche se il Paese ha dichiarato più volte di non avere casi di contagi. A questo punto però il mistero si infittisce.