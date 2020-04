Coronavirus, Pompieri Uk cantano "Bella Ciao" per colleghi Italia

Roma, 21 apr. (askanews) - I Vigili del Fuoco della Gran Bretagna cantano "Bella Ciao" e la dedicano ai colleghi italiani, postando un video sul loro profilo ufficiale di Twitter, accompagnato dalla scritta: "Con le parole di "Bella Ciao" inviamo un sentito messaggio di solidarietà ai vigili del fuoco e ai lavoratori in Italia e nel mondo".

Boom di visualizzazioni per il post, accompagnato da un altro video: "Fratelli e sorelle dei Vigili del Fuoco italiani. Questo è un breve messaggio dai pompieri e dagli operatori in Uk. La famiglia dei Vigili del Fuoco è una famiglia senza confini e in questo periodo molto difficile vi inviamo con tutto il cuore forza, amore, speranza e questa canzone. Siamo sempre con voi. Solidarietà".