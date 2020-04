Coronavirus, la moschea di Birmingham trasformata in obitorio

Roma, 23 apr. (askanews) - La moschea di Birmingham si trasforma in un obitorio "temporaneo" per accogliere le salme delle vittime del Covid-19. Numerosi volontari hanno allestito la camera mortuaria con l'impennata delle morti. Si tratta della moschea di Ghamkol Sharif a Central Jamia che fornisce servizi funebri islamici da due decenni.

Mohammed Zahid, amministratore della Moschea centrale:

"Questa settimana è stata un po' meno impegnativa, ma la scorsa ne abbiamo fatti (di funerali, ndr) cinque o sei al giorno".

"E' molto doloroso e triste vedere che a causa del distanziamento sociale non possono venire più di 5-6 persone al funerale. Alcune famiglie hanno perso parenti che hanno sei figli e figlie e questo rende davvero difficile la situazione, e ovviamente tutti sono a casa in lutto perché non possono unirsi a loro. Penso che sia un grande dolore per le famiglie che piangono a casa i loro cari".