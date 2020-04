Parte del contingente russo da Bergamo arriva anche a Brescia

Milano, 23 apr. (askanews) - Parte del contingente russo in Italia, guidato dal generale Sergey Kikot, da Bergamo è passato a Brescia e sarà attivo in questi giorni nella disinfezione delle Rsa della zona, sempre affiancato dai militari italiani. Il tutto mentre le polemiche non accennano a placarsi per questa presenza che preoccupa la Nato.

Le operazioni di disinfezione nella provincia di Brescia hanno riguardato case per anziani in tre comuni: Orzinuovi, Orzivecchi e Barbariga

Gianluigi Sturla, sindaco di Orzivecchi, comune italiano di 2442 abitanti della provincia di Brescia.

"Sicuramente la situazione è molto difficile, soprattutto qui in Nord Italia, in Lombardia, e soprattutto nelle provincie di Bergamo e Brescia, le più colpite. In particolare a Orzivecchi abbiamo avuto 23 infezioni che erano convalidate come coronavirus, abbiamo avuto parecchie morti in particolare in questa casa di riposo, dove sono morte 15 persone di cui 4 di coronavirus".