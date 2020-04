In Madagascar si ricorre a vecchi rimedi: tisana "Covid-Organics"

Roma, 24 apr. (askanews) - In Madagascar si distribuiscono gratuitamente tisane contro il coronavirus. Un rimedio "tradizionale", una bevanda a base di artemisia, pianta medicinale usata contro la malaria, già ribattezzata "Covid-Organics".

La bevanda viene data anche agli studenti di una scuola di Antanarivo e viene consigliata vivamente a tutti come prevenzione. Sviluppata dal Malagasy Institute for Applied Research (Imra), non è oggetto di alcuno studio scientifico e la sua efficacia non è medicalmente provata. Ma il presidente malgascio Andry Rajoelina ne ha elogiato pubblicamente le proprietà e da allora è caldamente raccomandata.

"Sono stati effettuati dei test, due persone sono ora guarite - ha detto Rajoelina - possiamo cambiare la storia del mondo intero".

Secondo alcuni la tisana rafforza il sistema immunitario; in ogni caso, in un Paese molto povero in cui si assumono regolarmente rimedi erboristici la distribuzione gratuita è stata accolta con entusiasmo.