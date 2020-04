Slogan di Conte per fase due: "Se ami l'Italia mantieni distanze"

Roma, 27 apr. (askanews) - "Se ami l'Italia mantieni le distanze". E' lo slogan per la fase due che il premier Giuseppe Conte ha lanciato in conferenza stampa a Palazzo Chigi, presentando il piano per la ripartenza dopo il lockdown per la convivenza con il virus e ringraziando gli italiani per gli sforzi fatti per contenere la pandemia. "Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dobbiamo gettare le basi per la ripartenza del Paese, dobbiamo rispettare le raccomandazioni, dobbiamo rimboccarci le maniche. Deve una stagione di grandi riforme, deve essere l'occasione per cambiare tutto quelle cose che nel nostro Paese non vanno da tempo".

Il Presidente del Consiglio prima di indicare le tappe della fase due ha fatto una riflessione sul sistema Paese e l'Europa spiegando che per il piano di rilancio è stato fatto "un importante passo avanti".

"Questi Recovery Found è uno strumento innovativo che offrirà ai paesi più colpiti tra cui l'Italia, di percorrere una strada più rapida per la ripresa nel segno della solidarietà, affinché non si crei più debito per paesi come l'Italia" e siano "offerti subito aiuti ai paesi più colpiti".

Poi Conte ha parlato delle misure a sostegno dell'economia, delle imprese e dei lavoratori precisando che sono previsti anche contributi a fondo perduto anche per piccole imprese con un sostegno poderoso.

"Questo Paese non riparte se non punta sulle imprese. Col nuovo decreto da 55 miliardi, ci saranno più aiuti agli autonomi e alle imprese. Stiamo studiando la possibilità di rinnovo automatico del bonus da 600 euro per chi lo ha già ricevuto. La nostra ripresa parte da un sostegno poderoso alle imprese".

Conte ha anche assicurato che verrà fissato un prezzo calmierato per le mascherine chirurgiche che dovrebbe essere attorno ai 50 centesimi completamente senza iva.