Obbligo di mascherine in tutta la Germania, multe fino a 150 euro

Berlino, 27 apr. (askanews) - Da oggi 27 aprile in quasi tutti i Laender della Germania è entrato in vigore l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici, in particolare sui mezzi di trasporto e nei negozi. Un obbligo che si estenderà a tutti i 16 Laender entro la settimana, ma che non vale però in auto: chi si copre il volto mentre guida viola una legge anti-terrorismo e rischia una multa di 60 euro, scrive la Bild.

Chi guida un mezzo, deve infatti mostrare il proprio volto, perché dall'ottobre 2017 è stato vietato in Germania coprirsi la faccia con cappelli, veli (come burqa o niqab) o maschere che coprano tutto il volto o parti importanti dello stesso. I guidatori - scrive invece il Berliner Morgenpost - devono non rendere il volto irriconoscibile, occhi e fronte devono essere ben visibili, - cosa che farebbe intendere che invece la mascherina "si possa" indossare.

Senza mascherina si rischiano multe salate, soprattutto in Baviera, fino a 150 euro per chi non si copre bocca e naso sull'autobus, nella metro o nei negozi. Fino a 5.000 euro di multa per i negozianti bavaresi che non forniscono i dispositivi di protezione ai dipendenti. In altri Laender invece si chiedono somme moderate, circa 25-50 euro. In molti Laender anche i bambini dovranno indossare le mascherine. In Brandeburgo e a Berlino l'obbligo vale solo per i mezzi pubblici.

"Sono nel settore sanitario e credo che avremmo dovuto farlo molto prima, semplicemente per proteggerci l'uno dall'altro", dice Claudia, passeggera a Berlino. "Con la maschera non posso mangiare sul treno - scherza André - Devo mangiare prima o dopo. Non è molto importante, ma personalmente mi dà fastidio", spiega. Per Emil "fa caldo, scivola, non riesci a respirare bene, ma se si evitano i contagi va benissimo".