Si fa tatuare il volto dell'epidemiologo della Svezia sul braccio

Stoccolma, 27 apr. (askanews) - Quest'uomo di 32 anni si è fatto tatuare sul braccio il viso di Anders Tegnell, l'epidemiologo del governo svedese e volto nazionale nella risposta contro la pandemia di Covid-19. Cosa lo abbia spinto a questo gesto, lo ha spiegato in un'intervista a France presse, mentre ultimava il tatuaggio in uno studio di Stoccolma:

"Amo avere dei tatuaggi che rappresentino qualcosa per me e direi che questo Covid-19 farà parte della mia vita, per il resto della mia vita, per questo ho voluto il viso svedese della crisi sul mio braccio", ha detto Gustav Lloyd Agerblad, residente nella capitale svedese.

"Lui è il volto per tutta la Svezia in questa crisi e credo che abbia fatto un notevole buon lavoro. Per me è anche affascinante", ha aggiunto Gustav, dicendosi soddisfatto del risultato ottenuto.