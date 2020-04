Coronavirus, a Dubai riparte anche lo shopping nei grandi mall

Roma, 28 apr. (askanews) - Gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato ad allentare le restrizioni imposte per prevenire la diffusione del coronavirus e tra le misure c'è anche la parziale riapertura dei centri commerciali che in altri paesi, come l'Italia, saranno gli ultimi a poter ripartire.

A Dubai, anche il gigantesco Ibn Battuta Mall è tornato in attività, ma con tutte le precauzioni. Poche persone alla volta, mascherine obbligatorie per fare shopping e controllo della temperatura in entrata.