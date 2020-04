Le mascherine per comunicare coi non udenti: si vedono le labbra

Milano, 28 apr. (askanews) - Mascherine trasparenti per le persone non udenti. L'idea è di una coppia di non udenti indonesiana di Makassar, sull'isola di Sulawesi. Per comunicare tra loro hanno iniziato a fabbricare delle mascherine con la parte centrale trasparente in modo da poter vedere il movimento delle labbra. Da quel momento Faizah Badaruddin e sua moglie si sono messi a fabbricare mascherine per chi la comunità. Le mascherine trasparenti, che lasciano visibili le labbra, già esistono. Ma in generale sono poche, costose, e spesso introvabili.