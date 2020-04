I locali di Roma riaprono per una sera con "Risorgiamo Italia"

Roma, 29 apr. (askanews) - Sono diverse centinaia i locali di Roma che il 28 aprile hanno riacceso simbolicamente le insegne per una sera, aderendo all'iniziativa nazionale dei ristoratori "Risorgiamo Italia", per attirare l'attenzione su uno dei settori più duramente colpiti dalle restrizioni causate dal coronavirus.

Nelle immagini - raccolte dal gruppo "La Voce dei locali di Roma" - si vedono alcuni tra i locali più conosciuti della Capitale chiusi da quasi due mesi: Al Grappolo d'oro, Peppone, Ottavio, Acqua e Farina, Stella Gemella, ma anche il Caffé dietro l'Angolo, il Bar Coppelia e il bar pasticceria di Frascati Fermate n'attimo.

Il Dpcm di aprile prevede la riapertura per ristoranti, bar e pasticcerie dal 1 giugno (per asporto dal 4 maggio), ma con regole severe e costi non facili da sostenere. In molti, anche le aziende più avviate, valutano di non riaprire.

"La voce dei locali di Roma" unisce le voci di ristoratori e proprietari di esercizi pubblici della Capitale, con l intento di raccogliere idee e soluzioni di fronte a una crisi senza precedenti. Promotori dell iniziativa sono Gianfranco Contini, Francesca de Acutis e Augusto Tudini. Un movimento spontaneo, che appoggia le richieste avanzate dalla rete dei Ristoranti del Buongusto dell Altomilanese per aiutare il settore a ripartire, tra cui misure di sostegno a fondo perduto, la cancellazione delle imposte nazionali e locali, la rateizzazione dei pagamenti degli acconti IRES, IRAP previste a giugno e senza interessi; la proroga della cassa integrazione straordinaria per il personale in forza, l'armonizzazione da parte dello Stato delle regole per l accesso al credito e un credito d imposta al 60% riconosciuto al proprietario fino al 31.12.2020 con 40% dell importo a carico del locatario e misura semplificata (cedolare secca);