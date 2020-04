Fase 2, Conte in aula parla senza mascherina, bagarre alla Camera

Roma, 30 apr. (askanews) - Mascherina sì, mascherina no. Su questo tema è scoppiata subito la bagarre alla Camera, prima ancora che inizi l'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla Fase 2, con il presidente Roberto Fico costretto a sospendere la seduta per 5 minuti. Non appena il premier si leva la mascherina per iniziare a parlare, le opposizioni, in particolare FdI e Lega, iniziano a protestare, stante l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione. Ma Fico spiega: "Abbiamo stabilito in Capigruppo e con i Questori, che ci sono i microfoni nell'emiciclo per parlare senza mascherina. Il deputato che vuole parlare senza mascherina scende nell'emiciclo e usa i due microfoni, e il governo avendo la stessa distanza davanti a se può fare lo stesso".

Ma il capogruppo FdI Lollobrigida controbatte: "A me va bene ma mi pare evidente che qualunque deputato non abbia davanti delle persone potrà parlare come i membri del governo...". Ma Fico ribatte: "Se c'è qualche problema, si va in Capigruppo e si rivedono da capo una serie di questioni".

Un richiamo che non basta, perchè il deputato leghista Paolo Paternoster si leva platealmente la mascherina: "Si rimetta la mascherina, per rispetto dei suoi colleghi. Così non può funzionare, può funzionare solo se ognuno rispetta le regole", lo richiama Fico. Richiamo che cade nel vuoto, e Fico costretto a sospendere la seduta.