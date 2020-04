Fase 2, Conte: sarà posta un'attenzione specifica alla disabilità

Roma, 30 apr. (askanews) - "Una specifica attenzione dovrà essere dedicata anche al tema della disabilità, anche dal punto di vista economico".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus.

"Nell'ultimo DPCM abbiamo previsto, lavorando con le associazioni, una riapertura dei centri diurni o semiresidenziali - ha detto Conte - il tutto con protocolli che garantiscano alle persone con disabilità, ai familiari e alle persone che lavorano con loro, la massima sicurezza; ma dobbiamo anche lavorare per incrementare il fondo nazionale per l'autosufficienza, per potenziare l'assistenza, i servizi, i progetti di vita indipendente; dobbiamo anche lavorare a incrementare il fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e per potenziare i percorsi di accompagnamento per la deistituzionalizzazione; dobbiamo istituire un fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità".