In India costruita la prima moto con il distanziamento sociale

Agartala, 30 apr. (askanews) - Un meccanico indiano ha costruito una moto con un distanziamento di un metro tra il conducente e il passeggero, un'idea geniale per rispettare le misure di sicurezza necessarie ai tempi della pandemia di coronavirus.

Si chiama Partha Saha, ha 39 anni, e nelle immagini guida la moto con il distanziamento e dietro porta la figlia di 8 anni ad Agartala, nello Stato nord-orientale di Tripura.

"In risposta al problema del Covid-19 nel mondo, anche il nostro governo dice che dobbiamo mantenere la distanza tra le persone e usare le mascherine. Ho quindi pensato perché non fare un'innovazione che ci aiuti ad andare da qualche parte se necessario e anche a mantenere un metro di distanza sociale" ha detto. "Mia figlia, quando le scuole riapriranno, come la porto a scuola mantenendo allo stesso tempo anche il distanziamento sociale in moto? È allora che mi è venuta l'idea di allungare una moto in modo che mia figlia possa venire con me come passeggera, ma a più di un metro da me. É per questo che ho fabbricato la moto".

"La moto misura complessivamente tre metri: un metro tra la ruota davanti e il sedile davanti, un metro tra il sedile anteriore e il sedile del passeggero e un metro tra il sedile posteriore e la ruota dietro. Ho comprato una moto dallo sfasciacarrozze per 4.000 rupie (53 dollari) e poi ho aggiunto l'estensione, un motore e una batteria, la moto funziona".

Ad oggi l'India ha registrato 33.050 casi di contagio di Covid-19 e 1.074 decessi.