Nordcorea, Kim riappare in foto inaugurazione tra molti dubbi

Azzolina: a settembre didattica mista, metà in classe metà online

Milano, 2 mag. (askanews) - "Abbiamo sicuramente un piano per settembre e ci stiamo lavorando giorno per giorno. A settembre si deve tornare a scuola perché i nostro studenti hanno il diritto di tornare a scuola. È evidente che rispetto alla situazione storica che noi stiamo vivendo dobbiamo immaginare tante opzioni. Una prima di ritorno alla normalità come tutti noi vorremmo e come abbiamo ...