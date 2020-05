Coronavirus, Fase 2: a Wuhan in Cina riaprono le scuole

Wuhan, 6 mag. (askanews) - A Wuhan e in tutta la provincia di Hubei, in Cina, focolaio iniziale della pandemia di Covid-19; il luogo da cui tutto è partito a dicembre 2019, i primi studenti sono tornati sui banchi di scuola.

Hanno ripreso il proprio posto in aula, per ora, gli studenti dell'ultimo anno delle medie e del terzo anno delle superiori, che devono affrontare gli esami di fine anno. In particolare i sedicenni sono alle prese con il gaokao che deciderà a quale università potranno iscriversi. Nel resto delle Cina la gran parte delle scuole aveva già riaperto a marzo.

Tutti gli studenti della provincia di Hubei hanno dovuto sottoporsi a un test del coronavirus e nelle scuole sono state prese misure per garantire il distanziamento sociale, come partizioni tra i tavoli delle mense, viene testata la temperatura degli studenti e garantite tutte le norme di sicurezza per evitare una recrudescenza dei contagi.

Nella provincia di Hubei non si registrano nuovi casi di coronavirus da 32 giorni e la Cina ha reso noti due soli nuovi casi a livello nazionale per un totale di 82.883, con un numero di vittime invariato a 4.633.