"Il benessere a casa tua", progetto sociale contro il lockdown

Roma, 7 mag. (askanews) - Medici nutrizionisti, personal trainer, consulenti informatici, psicologi e pedagogisti uniti per un sostegno a distanza, ma concreto, a chi ha bisogno di sostegno per combattere la battaglia del Covid-19. Un aiuto che si sviluppa su tre livelli: nutrizione, sport e psiche.

Il progetto nasce dalla volontà di un gruppo di professionisti ed enti che, insieme, hanno deciso di donare alla comunità, in modo del tutto gratuito, le proprie competenze, mettendosi a disposizione delle amministrazioni locali, a partire dal Friuli Venezia Giulia, per una collaborazione costruttiva, dal forte valore sociale. È un servizio rivolto a tutti i cittadini, in particolare a chi si sente maggiormente disorientato in questo periodo di emergenza e ha bisogno di una guida per mantenersi in forma (sport), seguire una dieta sana (nutrizione) e rimanere in equilibrio emotivo (psiche).

L'ideatrice del progetto, Marta Ciani, biologa nutrizionista: "Ho creato questo progetto sociale "Il benessere a casa tua", on cui ci sono tute le aree di difficoltà per questo periodo: la nutrizione, il movimento e il supporto psicologico. Ci sono anche le aree scolastiche, ludico-ricreativa, per aiutare le persone".