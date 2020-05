Coronavirus, Hong Kong riapre bar, ristoranti, cinema e palestre

Roma, 8 mag. (askanews) - Hong Kong ha iniziato a riaprire quasi tutte le attività allentando ulteriormente le misure previste per diminuire i rischi di vuovi contagi di coronavirus. Via libera a bar, ritoranti, saloni di bellezza, cinema e palestre, nell'entusiasmo generale.

Le regole però sono ferree: bar, pub e ristoranti, ad esempio, devono garantire una distanza di 1,5 metri tra i tavoli; in palestra, invece, obbligatorio mantenere la distanza sociale, che in concreto significa un preciso distanziamento tra i tappetini da yoga e fitness - così come come il controllo della temperatura all'entrata e i dispenser per l'igienizzazione delle mani.

Pure, una delle più grandi catene di centri yoga, ha detto che limiterà le classi a un massimo di otto persone, mentre le piste da bowling apriranno solo a corsie alternate. Vietati ancora concerti dal vivo e spettacoli di danza. Inoltre, i ristoranti potranno anche prendere prenotazioni di gruppo fino a otto persone. Per locali notturni e karaoke non c'è ancora l'ok alla riapertura; i funzionari sanitari li considerano "ad alto rischio".