Coronavirus, concluso Netcomm forum: prima fiera nazionale online

Milano, 8 mag. (askanews) - Con oltre 30mila accessi online tra il 6 e il 7 maggio 2020 si è concluso con successo il Netcomm forum, prima fiera nazionale sui temi dell e-commerce, digital retail e business innovation organizzata interamente online a causa della pandemia di Covid-19.

A rendere possibile l'organizzaione dell'evento virtuale la piattaforma LiveForum creata dalla Marketing and Multi media group di Milano. L'Ad, Roberto Silva Coronel.

"È una piattaforma altamente innovativa - ha spiegato - che crea un ambiente dove la gente si può incontrare, vedere webinar, ascoltare conference room insomma un ambiente completamente nuovo che da oggi in poi sarà a disposizione per gestire eventi ibridi che saranno in parte sul territorio ma avverranno per lo più online".

In due giorni all'evento hanno partecipato 12mila visitatori unici con un tempo medio di permanenza di 2 ore tra gli eventi One to One e i workshop degli espositori.