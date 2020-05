Covid-19, Emiliano: dal 18 parrucchieri aperti in Puglia

Milano, 9 mag. (askanews) - In Puglia "il 18 parrucchieri, estetisti, barbieri, saloni di bellezza riapriranno tutti regolarmente come previsto". Lo ha confermato in un messaggio via Facebook il presidente della Regione Michele Emiliano, dopo essere stato accusato dall'opposizione di non mantenere la promessa.

"Evidentemente qualcuno ha tentato di scatenare addosso alla Puglia il governo, facendogli intendere che stavamo facendo una cosa imprudente" ha continuato "Invece non è così, le regole dell'ordinanza che consentono d riprendere il 18 anziché il 1 giugno, come inzialmente previsto, sono regole studiate dal professor Lopalco e dai miei tecnici con soprlluoghi dentro le strutture, abbiamo individuato criteri di sicurezza che saranno utili anche al governo nazionale per far riaprire, io mi auguro comunque prima tutte queste categorie".

"Fate le ricevute fiscali perché i controlli saranno importanti e applicate con rigore tutte le prescrizioni dell'ordinanza", ha concluso Emiliano.