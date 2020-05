Coronavirus, riapre Disneyland Shanghai dopo oltre tre mesi

Shanghai, 11 mag. (askanews) - Dopo tre mesi e mezzo di chiusura a causa dell'esplosione dell'epidemia di coronavirus in Cina, ha riaperto le porte il parco a tema Disneyland Shanghai. Non tutte le aree del parco sono operative e la capacità di accoglienza è ridotta del 30% rispetto agli 80mila visitatori e 12mila impiegati usuali. Tutti gli eventi che possono provocare assembramenti, come parate e show notturni, sono stati cancellati.

I visitatori non devono indossare le mascherine ma devono mantenere il distanziamento e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. In ogni caso la maggior parte dei turisti che entrano nel parco ha scelto di indossare per precauzione la mascherina.