Bar e ristoranti in Germania riaprono con i tavoli distanziati

Berlino, 11 mag. (askanews) - I ristoranti del Nordreno Westfalia, il Land più popoloso della Germania, possono riaprire l'11 maggio, come parte delle misure di allentamento del lockdown. In queste immagini alcuni bar e ristoranti di Colonia, che hanno riaperto rispettando il distanziamento tra i tavoli, predisponendo il gel disinfettante per i clienti e vietando l'uso del bancone. Il proprietario di MB Café & Bar, Max Bandte:

"Abbiamo ancora molti foglietti da incollare, mettere dei cartelli per segnare le distanze, assicurarci che ci sia abbastanza spazio fuori".

"Ci sono così pochi tavoli che possiamo occupare, per via di queste regole di distanziamento e dobbiamo pagare il nostro staff, quindi non guadagneremo tanti soldi".

Mentre la Germania prosegue gradualmente la riapertura di servizi e attività, tra cui musei, scuole e luoghi di culto di alcune religioni, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato ancvora oggi alla prudenza e ricordato che è importante rispettare "le regole di base" in questa "nuova fase della pandemia".

"Ciò che è molto importante per me, è di portare ancora una volta l'attenzione sul fatto che stiamo entrando in una nuova fase della pandemia e che con l'allentamento delle restrizioni, diventa necessario avere la certezza che la gente rispetti effettivamente le direttive di base, ovvero mantenere le distanze, indossare una mascherina protettiva sulla bocca e il naso e stare attenti agli altri, questo è molto importante", ha detto Merkel.

Un appello non casuale, visto che - scrive Bild online - a Stoccarda, Mannheim e Berlino, circa 10.000 persone hanno manifestato contro le regole del cosiddetto distanziamento sociale e per il secondo giorno consecutivo l'indice di contagiosità del virus in Germania ha superato la critica soglia dell'1: il Robert Koch Institut domenica sera ha riferito che l'Ro è attualmente stimato all'1,3, mentre sabato era 1,1, ciò significa che un positivo può infettare statisticamente più di un'altra persona.