A Seoul tutti in fila per il test dopo il passaggio dell'"untore"

Seoul, 12 mag. (askanews) - Gli operatori sanitari del Yongsan medical center di Seoul hanno il lor bel daffare con l'eseguire i test dopo un picco di nuovi contagi di coronavirus nella capitale della Corea del Sud. Sono infatti più di 100 (102) i casi di nuovo coronavirus legati al cluster dei locali della movida nel quartiere Itaewon di Seoul, tutti uomini sui 20-30 anni.

Secondo il sindaco della capitale, Park Won-soon, inoltre, quasi 11.000 persone (10.905) hanno visitato il quartiere e a tutti è stato inviato un messaggio che invita a sottoporsi al tampone.

"Un grande numero di casi confermati sono stati scoperti nel distretto Itaewon e dato che vivo nella zona - dice Jeon Seung-ho, musicista 25enne - sono venuto a sottopormi al test per sicurezza. Credo che il governo avrebbe dovuto incoraggiare i club a chiudere prima di tutto".

"Dopo la chiusura dei locali, non mancherà molto che il governo chiuda il secondo posto più affollato - aggiunge Lee Yeo-ro, scrittore - e se ci sono altri casi confermati, chiuderanno anche i caffé. Senza sapere dove mettere un confine, ho paura che finiremo in un lockdown esteso, come molti altri paesi all'estero. È necessaria una discussione dettagliata sul metodo per fermare la diffusione del virus".

Le autorità hanno promesso che la convocazione per il test resterà anonima, dato che tra i locali sotto accusa ci sono anche molti ritrovi gay. Molti clienti dei nightclub di Itaewon sono riluttanti a uscire allo scoperto, a causa dello stigma che circonda l'omosessualità nel paese conservatore. La Corea del Sud è stata vista come un modello globale nella lotta al Covid, ma questa improvvisa impennata di contagi ha obbligato le autorità a rinviare l'apertura delle scuole prevista questa settimana. Seoul, come la vicina provincia di Gyeonggi e le città di Incheon e Daegu, hanno già ordinato la chiusura di bar e locali.