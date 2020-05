IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 13 MAGGIO

Milano, 13 mag. (askanews) - Alcune immagini dal mondo

sull'emergenza coronavirus, il 12 maggio.

CINA

Scene di vita "quasi" normale a Wuhan da dove per la prima volta

è emerso il Covid 19 a gennaio 2020 e ora si inizia a temere che

si stia sviluppando un nuovo focolaio d'infezione. Le autorità

hanno deciso di effettuare un test anti-coronavirus su circa 14

milioni di persone, tra residenti e popolazione mobile.

AFRICA ORIENTALE

Ogni giorno centinaia di autoarticolati escono dai principali

porti dell'Africa orientale in Kenya e Tanzania, per trasportare

merci verso l'entroterra. Ma le paure aumentano perchè i corridoi

stanno diventando un vettore importante per il coronavirus.

FRANCIA

Per la capitale francese e il resto della Francia è uno strano

caso di "ritorno alla (non) normalità". E non solo per il

traffico. Migliaia di negozi, aziende e scuole hanno riaperto

dopo due mesi di blocco; ma le cose non sono esattamente come una

volta.

PAKISTAN

Il primo ministro Imran Khan ha autorizzato la riapertura

graduale delle imprese, facendo riversare la popolazione nei

mercati. L'allentamento delle misure di contenimento arriva dopo

che il divieto di assembramento è stato spesso apertamente

contestato, particolarmente inviso in periodo di Ramadan.

INDIA

Le strade sono per lo più deserte a Nuova Delhi in centro, da

quando il blocco deciso per combattere il coronavirus in India è

in corso. Si tratta delle misure restrittive tra le più severe al

mondo.