Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: allagamenti e blackout

Milano, 15 mag. (askanews) - Un violento nubifragio ha colpito la Milano e provincia nella notte, provocando danni soprattutto in città, dove è esondato il Seveso, che per cinque ore si è gonfiato sotto la pioggia battente e si è riversato nelle strade. Paura anche per il Lambro, già ai livelli di guardia. L'acqua ha allagato diversi quartieri, in particolare è stata colpita la zona di Niguarda. Ci sono stati anche alcuni blackout elettrici. Ci sono difficoltà per i mezzi pubblici, alcune tratte della metropolitana sono chiuse e sostituite dagli autobus. La circolazione è rallentata in tutta la città e ci sono modifiche e deviazioni sulle linee.

I Vigili del Fuoco hanno segnalato oltre 100 interventi durante tutta la notte per allagamenti, alberi caduti, soccorso agli automobilisti nei sottopassi. Il meteo non aiuta: sono previste piogge anche per tutta la giornata di venerdì.