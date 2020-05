L'ironia de "Lo Stato Sociale" nel video di Autocertificanzone

Milano, 15 mag. (askanews) - La Fase 2 vista con gli occhi ironici de Lo Stato Sociale. Il video di Autocertificanzone diretto da Davide Spina e Matteo Bombarda, è il racconto per fotogrammi del brano e ci accompagna nella surreale routine domestica di questo tempo sospeso. Uno sguardo grandangolare sulla nostra esperienza del confinamento. Perché in fondo un po tutti ci riconosciamo nel protagonista della clip, con le abitudini che abbiamo dovuto riconsiderare, gli spazi con cui abbiamo dovuto lottare per non lasciarci fagocitare dal caos, le nuove abilità che abbiamo scoperto di avere.

Il risultato è un viaggio tenero e giocoso che dalle pareti di un appartamento troppo stretto ci catapulta tra le corsie di un supermercato. Una curiosità; viste le norme di necessario distanziamento sociale, i protagonisti del video sono il regista e la sua compagna convivente.

E da domenica arriva la nuova stagione del programma Lo Stato Sociale su RAI Radio2.