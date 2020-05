Al Duomo di Firenze un dispositivo per i turisti anti-contagio

Roma, 16 mag. (askanews) - L'Opera di Santa Maria del Fiore si prepara alla riapertura dei monumenti del Duomo di Firenze ai turisti, testando un nuovo dispositivo che permette di mantenere la distanza di sicurezza tra i visitatori.

Per primi a utilizzarlo nell ambito museale nel mondo, il sistema garantisce il massimo della sicurezza e del confort nella visita.

Si tratta di un dispositivo (Tag EGOpro Social Distancing) di piccole dimensioni (circa 7 cm per 5, per 1,30 di profondità), fornito gratuitamente ai turisti all inizio delle visite, che una volta indossato segnala con un suono, vibrando e illuminandosi, che è stata superata la distanza minima consentita. Terminata la visita, il dispositivo sarà riconsegnato e sanificato per essere poi riutilizzato. Il sistema è anonimo e non traccia i movimenti e i dati.

Tag EGOpro Social Distancing è stato realizzato dalla società italiana AME (Advanced Microwave Engineering), con sede a Firenze, che vanta una pluriennale esperienza internazionale nell ambito della sicurezza in ambienti industriali, che ha adattato la loro tecnologia all emergenza Covid creando un sistema che garantisce la distanza interpersonale.